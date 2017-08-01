На столичном Арбате зарегистрирован пятисотый ремесленник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день на столичном Арбате трудятся 500 ремесленников народного творчества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Последние мастера прибыли на днях из Алматы с уникальным товаром. Отец и сын, Илья и Константин, представили столице музыкальный инструмент нового поколения - глюкофон. Особенность и уникальность инструмента состоит в том, что на нем сможет играть абсолютно каждый.



Секрет заключается в построении звукоряда, в какой бы последовательности человек ни играл, все равно будет звучать красивая мелодия.



Основатель и идейный вдохновитель Арбата Арай Ордабаева рассказала ТОО «Астана Конвеншн Бюро» о результатах работы столичного Арбата с момента открытия выставки ЭКСПО-2017.



«Наш Арбат - это свободное творческое пространство. Арбат - место притяжения таких людей. Это художники, гончары, ремесленники, мастера хендмейда, танцоры, музыканты. У нас неповторимая, дружественная атмосфера. Наверное, именно поэтому наших ремесленников уже 500 и люди продолжают ехать из всех регионов Казахстана! Мы уже установили порядка 50 точек продаж, и, думаю, что это не предел», - отметила Ордабаева.



Напомним, в преддверии Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» при поддержке акима Астаны Асета Исекешева на набережной реки Есиль был торжественно открыт столичный Арбат. Объект символизирует собой открытость и многогранность города, связывает прошлое и настоящее, пробуждает в сознании подрастающего поколения интерес к истории и традициям казахского народа.