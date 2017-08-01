На старт гонки Tour of World Class Almaty вышло 800 участников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В четвертый раз прошла велогонка Тour of World Class Almaty, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В выходной день в Алматы снова перекрыли дороги. Правда, на этот раз из-за профессиональной велогонки среди любителей «Tour of World Class Almaty».

На велогонке для любителей все как у профессионалов: возрастные категории, разные дистанции, учет времени с помощью чипов, а на финише- бурные овации и церемония награждения самых быстрых участников.

К портфолио дистанций уже четвертой велогонки добавилась новая дистанция - 57 км. Ее особенностью стал допуск только участников с велосипедами шоссейного типа. К дистанции были допущены участвовавшие в прошлой велогонке мужчины (финишное время менее 1 часа 10 минут) и женщины (менее 1 часа 20 минут).

«На старт «Tour of World Class Almaty-2017» вышло 800 человек. Причем, они были не только из регионов Казахстана, но и из-за рубежа. За 4 года нашей велогонки в ней приняли участие любители из Кыргызстана и России, Германии и Украины, США и Японии, Нидерландов и Италии, Израиля и Турции», - поделилась директор «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева.

Интересно, что иностранные участники были не на последних ролях. Джоанна Граница из Польши выиграла «бронзу», участник из Англии Эшли занял первое место в возрастной категории от 41.

Были среди участников профессиональные велогонщики, завершившие карьеру. Правда, выступали они вне конкурса.

«Я рад участвовать в гонке. В этом году на новой дистанции, думаю, будет очень серьезная борьба. Не знаю, какое покажу время. Для меня главное участвовать и выложиться. Я заметил по участникам, что в нашем городе все больше людей садится на велосипед. Особенно радует, что родители своим примером привлекают к соревнованиям детей», - поделился впечатлениями профессиональный велогонщик и тренер Максим Иглинский.

Велогонка «Tour of World Class Almaty» проходит при поддержке акимата Алматы в День спорта, который отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье августа. Полные результаты гонки публикуются на сайте «Алматы Марафона». В этом году мероприятие прошло в рамках празднования 90-летия со дня рождения известного казахстанского ученого, академика Шахмардана Есенова.