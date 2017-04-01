На станции Талды в Восточном Казахстане рабочие КТЖ борются с талыми водами

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Рабочая бригада АО «НК КТЖ» ведет борьбу с талыми водами на станции Талды Достыкского сельского округа в Восточном Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Железнодорожная станция расположена в 7 километрах от автомобильной трассы «Семей-Курчатов».

Ситуация находится под контролем. Помощь спасателей пока не требуется, бригада НК «КТЖ», состоящая из 90 человек, справляется своими силами, только что сообщили в департаменте по ЧС. Сейчас ведутся работы по укреплению насыпи, проложено более 2500 мешков. Откачку талых вод проводят двумя мотопомпами.



К этому часу талые воды подтопили 7 приусадебных участков. Около 300 голов крупного и мелкого рогатого скота переведено в безопасное место. Жители от эвакуации отказываются, однако 10 детей на поезде эвакуированы к родственникам в город Семей.

В ЧС отметили, что подъезд к станции возможен только железнодорожным транспортом. Акимом Достыкского сельского округа и заместителем начальника УЧС города Семей уже проведен инструктаж населению, жителям вручены памятки.









Приняты все необходимые меры по защите железной дороги. Сама станция расположена в низменности, и в связи с этим ведется постоянный мониторинг за данной ситуацией.