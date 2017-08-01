На спровоцировавшего ДТП водителя грузовика подают в суд в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау ведется досудебное расследование в отношении водителя, управлявшего КамАЗом и спровоцировавшего аварию в Мунайлинском районе, где из-за его маневра перевернулась водовозка, ехавшая перед пассажирским автобусом с людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, авария произошла днем 17 августа недалеко от Актау, в Мунайлинском районе (по дороге на станцию Мангышлак), близ магазина «Татьяна». Водовозка врезалась в фуру на полной скорости и от удара перевернулась. Водовозка двигалась перед автобусом, сбоку - фура китайского производства. Водитель одного автотранспорта пытался пропустить другую, но водитель этого маневра не увидел.

«По данному факту составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК в отношении водителя КамАЗ. Ведется досудебное расследование. Материал будет передан в суд», - проинформировали в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области.