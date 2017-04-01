На семи участках автодорог зафиксированы переливы талых вод

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В паводкоопасных регионах страны продолжается проведение превентивных мероприятий, сообщает пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Силами местных исполнительных органов и подразделений Комитета по ЧС МВД РК:

- возведено 9700 метров временных дамб в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Костанайской областях;



- набрано и уложено 46060 штук мешкотары



в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской и Костанайской областях;

- откачано 313081 куб.м паводковых вод в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областях.



По состоянию на 11 апреля талыми водами подтоплено 4 жилых дома и 9 дворовых территорий частных жилых домов в с. Чаглинка Зерендинского район Акмолинской области. Ведутся работы по откачке воды.



Имеются переливы на семи участках автомобильных дорог: в Акмолинской области - 3, Карагандинской - 2, Южно-Казахстанской - 1, Северо-Казахстанской - 1. Угроза населенным пунктам отсутствует.



В Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях имеются размывы дорожного полотна на 5 участках. Движение транспортных средств осуществляется по объездным дорогам.



В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ за сутки было задействовано 413 человек, 109 единиц техники, 26 единиц водооткачивающих устройств.