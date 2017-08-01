На рынке вторичного жилья Астаны наблюдается стагнация - Ляззат Ибрагимова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова сообщила, что на рынке вторичного жилья в столице наблюдается стагнация, передает корреспондент «Казинформ».

«В Астане наблюдается стагнация на рынке вторичного жилья. Я думаю, что это, прежде всего, связано с большими объемами вводимого нового жилья. Каждый год с 2004 года вводилось около 55 тысяч новых квартир, от 49 тысяч в 2004 году и до 59 тысяч в 2010-2011 годах. А в последние годы идет 79 тысяч - это 2015 год, 89 тысяч квартир - 2016 год, и уже буквально за 4 месяца текущего года 37 тысяч квартир», - сказала Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, основной инвестиционной привлекательностью пользуется Астана.

«Естественно, большой объем первичного жилья, который вводится, давит на вторичный рынок, и на вторичном рынке происходит постепенное снижение цен», - пояснила Ляззат Ибрагимова.

По оценкам экспертов в сентябре рынок жилья достигнет дна. На вопрос по этому мнению экспертов Ляззат Ибрагимова отметила:

«Рынок определяется законом спроса и предложения. Я думаю, что на самом деле все эти прогнозы по тому, что в сентябре будет резкое падение цен, не подтвердятся. На самом деле спрос есть, мы его видим. Я приводила пример, что на прошлой неделе у нас в астанинском филиале за день было выдано 50 займов. По всей республики есть спрос. Поэтому я не думаю, что такое будет падение, я думаю, что будет фиксация цен. Это больше всего нас радует, что происходит фиксация этих цен - они фиксируются в тенге, наши накопления в тенге. Наконец-то мы добились нашей главной цели - дедолларизации. Уже никто цены на свое жилье не называет в долларах, как это было пару лет назад».