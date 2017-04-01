На реках Костанайской области идут взрывные работы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На скованных льдом костанайских реках в преддверии паводка идут взрывные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Взрывы льда ведут специалисты предприятия «БВР-Строй», это делается, чтобы отвести угрозу ледовых заторов, которые могут привести к сильным разливам тающих водоемов.

По сообщению пресс-службы департамента по ЧС Костанайской области, основное внимание взрывников сейчас концентрируется на Тарановском районе, где протекает крупная река Аят. Она уже не раз приносила неприятные сюрпризы весной во время таяния льда.

На Аяте лед уже взорван дважды вблизи райцентра Тарановское, а также у села Майское.



«Общий объем взрывных работ составил более 19,2 тыс. кубометров льда, - отметили в пресс-службе ДЧС. - Средняя толщина льда в районе взрывных работ составила примерно 1 метр. Комиссия в составе спасателей и представителей других государственных органов обеспечила безопасность проводимых работ».



В ДЧС считают, что безаварийный пропуск воды на паводкоопасных участках реки Аят благодаря проведенным взрывам обеспечен.

В ожидании паводка взрывы слышны и в других регионах области: на южном направлении их провели уже в Камыстинском и Аулиекольском районах.