На развитие здравоохранения в Восточно-Казахстанской области выделили дополнительно 9 млрд тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Дополнительно 9 млрд. тенге выделяется Восточно-Казахстанским областным бюджетом на развитие здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» с заседания областного акимата.

На заседании рассматривался вопрос о реализации госпрограммы «Денсаулык на 2016-2019 годы».

Руководитель областного управления здравоохранения Марат Шоранов изложил текущую ситуацию реализации госпрограммы, дополнив выступление пунктами комплексного регионального плана.

Глава региона потребовал от медицинской отрасли продуманных и эффективных действий и рачительного отношения, как к финансам, так и к предложениям. «Ни один из регионов нашей страны не выделяет таких средств на развитие здравоохранения, как Восточный Казахстан», - сказал аким региона Даниал Ахметов.

Из утвержденных накануне на сессии дополнительных средств на здравоохранение принято решение закупить для медицинских учреждений региона 3 тыс.117 единиц компьютерной техники.

6 млрд. тенге направить на дооснащение медицинских учреждений современным оборудованием.

Кстати, в их числе инсультный центр при первой городской больнице Усть-Каменогорска, при посещении которого весной этого года Даниал Ахметов недоумевал из-за отсутствия в этом центре необходимого медицинского оборудования, в то время, как болезни систем кровообращения стоят в регионе на первом месте по смертности.

Еще два инсультных центра построят в Аягозе и Зыряновске. Но в этом вопросе Д. Ахметов поручил исходить из «потребностей», а акимам этих городов предусмотреть средства в местных бюджетах.

Кроме того, на базе Центра матери и ребенка будет создан Центр высоких технологий. По словам М. Шоранова, открытие такого центра позволит обучить не одного конкретного специалиста, как это происходит сейчас, а дать ему возможность поделиться информацией со своими коллегами. В центре могут обучаться целые бригады.

В порядок приведут лабораторный сервис, внедрив единые стандарты анализов. «Зачастую поликлиники направляют пациентов в лаборатории, являющиеся субподрядными организациями, а потом при поступлении в стационар больным приходится проводить эти процедуры заново», - сказал М. Шоранов.

Также запланирован еще ряд проектов в медицинской отрасли региона, но более точная информация будет озвучена после доработки комплексного плана и его утверждения. Срок определен до 1 октября.