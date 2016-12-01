На президентской елке в Таразе дети совершили путешествие на ЭКСПО-2017  

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области состоялась новогодняя елка от имени Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Гостями стали 200 ребятишек из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также дети из детских домов семейного типа, областных школ-интернатов, в которых обучаются и воспитываются дети с особыми образовательными потребностями.







В КГУ «Қоғамдық келісім» города Тараза для детворы организовали новогоднее театрализованное представление с участием лучших детских творческих коллективов области, с видеопоздравлением Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Каждому ребёнку от имени Главы государства вручили открытки с поздравлением и подарок.







Вместе с главными героями праздника - Дедом Морозом и Снегурочкой ребята зажгли новогоднюю елку. Дети покружились в традиционном хороводе и совершили необычное путешествие со сказочными персонажами на ЭКСПО-2017.







В мероприятии принимали участие дети 13-ти этносов в возрасте от 9 до 13 лет. Детей поздравил и глава региона Карим Кокрекбаев.

Для участников президентской новогодней елки организованы экскурсии в областной историко-краеведческий музей, комплекс «Древний Тараз», Дворец спорта «Тараз-Арена». Дети также побывали на новогоднем театрализованном представлении в областном драматическом театре.



