На похищенные у вкладчиков БТА Банка деньги Аблязов покупал себе самолеты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова. В ходе сегодняшнего заседания выступил представитель потерпевшей стороны - аналитик управления по сопровождению уголовных дел БТА Банка Талгат Амантай.

В ходе его выступления стали известны подробности того, как Аблязов и его сообщники похищали деньги вкладчиков и инвесторов БТА Банка и тратили их на личные нужды. В частности, речь идет о покупке трех частных самолетов высокой комфортности. Таким образом, было похищено 54,6 миллиона долларов США.

Следствием было выявлено, что в 2005 году Аблязов установил контроль над оффшорной компанией нерезидентом «SEERIA Alliance LTD». Далее от имени представителя компании подписывались документы об обращении к Банку за займом. Далее по указанию Аблязова члены кредитного комитета подписывали протоколы по выдаче кредитов компании. Таким образом, компании "Сирия Альянс" несколько раз незаконно выдавались многомиллионные кредиты.

Залогом по предоставленным займам выступали приобретаемые самолеты, которые в последующем заменены на сою. Часть кредитов вообще не обеспечивалась никаким залоговым имуществом. Другими словами, афера с самолетами была проделана для того, чтобы похитить деньги вкладчиков Банка.

«10 апреля 2008 года члены кредитного комитета, действуя в составе преступной группы, способствуя руководителям ОПГ Аблязову и другим лицам, связанным с банком особыми отношениями, без разрешения и заявления компании «Сирия Альянс» незаконно подписал положительные визы о предоставлении компании займа в размере 2,280 миллиона долларов за пополнение оборотных средств», - пояснил Талгат Амантай.

Примечательно, что в течение только октября 2005 года на счет «SEERIA Alliance LTD» было переведено еще порядка 6 миллиона долларов США. Однако уже в 2006 году суммы выданных кредитов значительно возросли. Кредитным отделом Банка были подделаны заявки от «SEERIA Alliance LTD» на получение еще нескольких многомиллионных кредитов.

Более того, Аблязов, осуществляя свой преступный умысел, совместно с ОПГ организовал заведомо невыгодный договор для банка с «SEERIA Alliance LTD». В частности, было подписание договоров об оказании услуг банку по организации воздушных рейсов и перевозки сотрудников банка. Ежемесячно в 2007 году авиакомпании банк в ущерб собственным интересам выплачивал более 70 миллионов. Всего на расчетный счет авиакомпании по договорам было перечислено более 922 миллиона тенге и более 1 миллиарда тенге.

Иначе говоря, Аблязов закупал услуги у собственной компании, тем самым похищая средства БТА Банка.