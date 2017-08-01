На поезде от Алматы до Капшагая можно будет доехать за 80 тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат города Алматы запускает пригородные железнодорожные сообщения. Проехать по ним можно за те же деньги, что и на городском автобусе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Запуск специальных пригородных поездов «Алматы-1 - Узынагаш - Алматы-1» и «Алматы-1 - Капшагай - Алматы-1» ожидается 15 августа.



«По Капшагайскому направлению протяженность составляет 71 км, планируется использовать на маршруте 6 вагонов, среднее время в пути - 1 час 30 минут. Обслуживание будет осуществляться ежедневно, два раза в день - туда и обратно.



«По Узынагашскому направлению протяженность - 37 км, на маршруте 9 вагонов, среднее время в пути - полтора часа, два раза в день туда и обратно. Проезд в одну сторону составит 80 тенге. Субсидирование данных маршрутов позволит обеспечить доступный тариф для населения, который, в свою очередь, составит конкуренцию нелегальным извозчикам, занимающимся автомобильными перевозками пассажиров», - рассказали в пресс-службе алматинского акимата.



В перспективе вагоны маршрутов будут оборудованы терминалами оплаты «Оңай», пассажиры смогут осуществлять проход посредством транспортных карт, минуя очереди на кассы.



В акимате Алматы надеются с помощью введения поездов снизить нагрузку на автодороги, ведущие из области в город. Время движение поездов - раннее утро и вечер, по мнению городских властей, будет весьма удобным как для алматинцев, выезжающих на отдых к Капшагайскому водохранилищу, так и для жителей населенных пунктов, расположенных по ходу движения поездов, которые ездят на работу в Алматы.