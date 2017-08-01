На побережье Актау строится причал для прогулочных туров

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На побережье Каспия, напротив 14 микрорайона, сразу за инсталляцией «I ♥ Aktau» началось строительство причала для выполнения экскурсионно-прогулочных туров по морю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Железная конструкция установлена после выполнения настила из влагоустойчивых пород дерева и композитных материалов, регулярные туры по Каспию по низкой стоимости станут реальностью. Ориентировочно причал будет готов в течение 10 дней.

Организация прогулок по Каспию на катамаранной яхте - новый вид туристских услуг. Изначально, еще в самом начале реализации проекта, общественности пояснили, что собираются сделать экскурсионно-прогулочные туры по морю доступными для каждого и установили более чем демократичную стоимость - 1 тысячу тенге за часовую прогулку. Два катамарана вместимостью до 40 человек построены в городе Астрахань. Моторы на них установлены фирмы «Ямаха».



«Проект получил финансирование по программе «Туризм» в банке второго ровня через «Даму» под 7,8% годовых - всего 80 млн тенге. Также через нас было оформлено гарантирование», - отметил менеджер РФ АО «Фонд «Даму» по Мангистауской области Абай Момбеков.



«Мы изначально делали акцент на доступность и безопасность, поэтому все желающие воспользоваться нашим сервисом обязаны одевать спасательные жилеты. Мы их уже приобрели. Сейчас устанавливается пирс. Для нас очень важно построить безопасный пирс - как вы знаете, по статистике, самое большое количество травм люди получают именно при переходе с суши на судно. Поэтому при установке конструкции пирса сразу же была выполнена первая швартовка катамарана - вам об этом сообщаю первым. Несколько часов велась работа, были отработаны все нюансы безопасной швартовки», - рассказала директор ТОО «Гуна-Актау» Наталья Ворожейкина.

Использование именно этого места для пирса (за популярной инсталляцией для селфи) стало возможным благодаря меморандуму между ТОО «Гуна-Актау» и акиматом города Актау. Такое соглашение позволяет вести строительные работы и использовать данный участок для этого туристического проекта.

Также она рассказала и другие подробности: во время прогулок по Каспию будет задействован экскурсовод, музыкальное сопровождение. Кормить отдыхающих организаторы не предусматривают, однако перекусить на борту вполне возможно - для этого имеются стол и мусорный контейнер.



Выполняться экскурсионно-прогулочные туры могут до поздней осени, но это зависит в первую очередь от погоды.

