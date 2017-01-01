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На первых этажах столичных ЖК запустят проект «Домашний доктор»

На первых этажах столичных ЖК запустят проект «Домашний доктор»
18 Января 2017 07:41 245

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление здравоохранения Астаны подвело предварительные итоги 2017 года и опубликовало ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, поступившие в Call-center здравоохранения города.

«На сегодняшний день имеет место ряд проблем по медицинскому обслуживанию населения (большие очереди в поликлиниках, недостаточная квалификация молодых кадров, нарушение этики и деонтологии). Что в этом отношении делается?

Причина весьма проста. Город активно развивается, ежегодно население города увеличивается на 30-40 тысяч человек, а на это количество положена по нормативу отдельная поликлиника. Помимо этого, имеется большой приток мигрантов, временно проживающих в городе, в т.ч. работники ЭКСПО и др. По этой причине поликлиники города работают с перегрузкой в 1,5 -2 раза от проектной мощности, а поскольку их штаты рассчитываются на количество прикрепленного (жителей Астаны) населения, то, естественно, на всех не хватает и многих профильных специалистов (ЛОР, офтальмолог и др.)», - отмечается в сообщении ведомства.

«Что будет сделано? Внедряется проект «Домашний доктор» на первых этажах жилых комплексов, что позволит обеспечить 10-минутную шаговую доступность медицинской помощи. Первые точки откроются уже совсем скоро. Кстати, в проекте могут участвовать все желающие бизнес структуры. Кроме этого, конечно же, нужно строить новые поликлиники, особенно на левом берегу», - сообщает официальный аккаунт горздрава.

Для улучшения обслуживания и покрытия возрастающей потребности в медицинской помощи ежегодно вводятся в эксплуатацию новые медицинские объекты. Так, если в 2012 году было введено в эксплуатацию 3 крупных медицинских объектов (Городская детская больница на 350 коек с консультативно-диагностической поликлиникой на 250 посещений в смену по улице Кошкарбаева 66; Городская больница №1 на 500 коек по улице Кошкарбаева 64; Городская поликлиника №6 на 500 посещений в смену по улице Аманат 3), то в 2013 году в рамках реализации программы строительства «100 школ 100 больниц» 13 декабря 2013 года открыта новая Городская поликлиника № 10 на 500 посещений в смену, район ул. Жамбыла, 2-я Алматинская, Сейфуллина., а в 2016 году введено в эксплуатацию поликлиника №9 на 500 посещений на левом берегу.

Кроме того, путем оптимизации и реструктуризации существующих площадей объектов здравоохранения на базе Перинатального центра № 1 открыт Центр ПМСП на 250 посещений в смену взамен существующего отделения врачей общей практики «Шипагер».

Учитывая пожелания населения города, на базе существующих центров ПМСП, где не предусмотрены узкие специалисты, созданы поликлиники №11, 12, расположенные на окраинах города, передано и отремонтировано здание врачебной амбулатории в пос. Железнодорожный и др.

Кроме того, для снижения перегрузки ПМСП дополнительно управлением размещены государственные заказы на медицинское обслуживание населения в 5 медицинских организациях негосударственной формы собственности (ТОО «Салауатты Астана», ТОО «Мырзахан», ТОО «медицинский центр МУА, СВА «Кировская», ФАО ЖГМК «Центральная дорожная больница»).

Все это позволило снизить перегрузку поликлиник в 2 раза и довести ее практически до норматива, если не считать незарегистрированное население и ежегодный прирост.

В настоящее время проводится работа по привлечению частных инвесторов для строительства и последующей работы, и новый медицинский комплекс в пос. Өндіріс будет построен за счет частной компании.

Помимо этого, работает городской Call-center куда за 2016 год поступило свыше 68 тысяч звонков, внедряется система электронной регистратуры и многое другое.

Ключевые слова: Акимат, Здравоохранение, Астана,
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