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На переиздание учебников не будут тратиться бюджетные средства - МОН

2 Марта 2018 14:35 3638
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На переиздание учебников не будут тратиться бюджетные средства - МОН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента дошкольного и среднего образования Шолпан Каринова рассказала о механизме по переводу учебников на латинскую графику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 2020 года издание учебников нулевого класса будет на латинице. Об этом мы ранее заявляли. Никаких государственных средств затрачено на это не будет, поскольку изготовление учебников находится в конкурентной среде. Сегодня издательство работает над этим вопросом. В целом на апробации находится пять учебников «Әліппе» и «Букварь» на русском языке. Сегодня педагоги имеют возможность ознакомиться с этими учебниками», - сообщила она на брифинге в СЦК.

По ее словам, издательства будут проводить поэтапную работу вплоть до 2025 года.

«До 2020 года время есть, издательства будут работать. Необходимая педагогическая экспертиза будет проводиться. Переход на латиницу согласно плану до 2025 года и поэтапно ежегодно финансовые расходы будут предусмотрены только на приобретение учебников, а также повышение квалификации педагогов», - отметила она.

Каринова также подчеркнула, что работа в данном направлении будет проводиться не только по непосредственному переводу учебников на латиницу.

«МОН РК входит в рабочую группу по переходу на латинскую графику. Несколько заседаний комиссии по терминологии, методологии прошли. Готовится большой план по переходу на латиницу, в том числе вопросы обеспечения школьников учебниками, подготовка педагогов и самих учащихся», - сказала она.

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Ключевые слова: Образование,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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