На Паралимпийских играх в Пхенчхане выступят шесть атлетов из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный паралимпийский комитет РК утвердил состав сборной Казахстана для участия в зимних Паралимпийских играх - 2018 в Пхенчхане, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу НПК РК.

В составе паралимпийской сборной Казахстана шесть атлетов и один спортсмен-гид, который будет сопровождать участника с нарушением зрения во время прохождения лыжной дистанции.

Казахстанцы выступят на Играх в двух дисциплинах - лыжные гонки и биатлон, в следующем составе: Александр Колядин, Денис Петренко, Сергей Усольцев, Александр Герлиц, Кайрат Канафин и Жаныл Балтабаева.

В рамках подготовки к Паралимпиаде-2018 казахстанские атлеты провели два учебно-тренировочных сбора в Германии и один в России.

Заключительный этап подготовки пройдет в Талгаре, Алматинская область.

«Что касается технической базы и снаряжения, то для наших атлетов были закуплены лучшие современные протезы, боб-сани, которые были специально изготовлены, исходя из физиологических потребностей атлета», - говорится в сообщении Национального паралимпийского комитета РК.

На Играх в Пхенчхане будут разыграны 80 комплектов паралимпийских медалей. В программе Игр - соревнования по шести паралимпийским дисциплинам (горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд, кёрлинг на колясках).

Зимние Паралимпийские игры - 2018 в Пхенчхане стартуют 8 марта.