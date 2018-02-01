На Паралимпийских играх в Пхенчхане выступят шесть атлетов из Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный паралимпийский комитет РК утвердил состав сборной Казахстана для участия в зимних Паралимпийских играх - 2018 в Пхенчхане, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу НПК РК.
В составе паралимпийской сборной Казахстана шесть атлетов и один спортсмен-гид, который будет сопровождать участника с нарушением зрения во время прохождения лыжной дистанции.
Казахстанцы выступят на Играх в двух дисциплинах - лыжные гонки и биатлон, в следующем составе: Александр Колядин, Денис Петренко, Сергей Усольцев, Александр Герлиц, Кайрат Канафин и Жаныл Балтабаева.
В рамках подготовки к Паралимпиаде-2018 казахстанские атлеты провели два учебно-тренировочных сбора в Германии и один в России.
Заключительный этап подготовки пройдет в Талгаре, Алматинская область.
«Что касается технической базы и снаряжения, то для наших атлетов были закуплены лучшие современные протезы, боб-сани, которые были специально изготовлены, исходя из физиологических потребностей атлета», - говорится в сообщении Национального паралимпийского комитета РК.
На Играх в Пхенчхане будут разыграны 80 комплектов паралимпийских медалей. В программе Игр - соревнования по шести паралимпийским дисциплинам (горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд, кёрлинг на колясках).
Зимние Паралимпийские игры - 2018 в Пхенчхане стартуют 8 марта.
- Назначен новый председатель Комитета по делам спорта и физкультуры МКС РК
- «Казахский Месси» Еркебулан Сейдахмет будет играть под десятым номером
- Умер известный казахстанский спортивный комментатор
- Айза Имамбек об Олимпиаде-2018: Груз с плеч упал
- Головкин признал неполную готовность к первому бою с Альваресом
- Казахстанский боксёр стал чемпионом турнира «Мемориал Странджа»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана