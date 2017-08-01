На озере Шалкар в ВКО утонул 23-летний парень

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Уланском районе, на озере Шалкар спасатели ВРАОСО извлекли из воды тело утонувшего 23-х летнего парня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Молодой человек вместе с друзьями отдыхал на пляже. Заплыв далеко от берега, парень не рассчитал свои силы. Из-за поднявшегося сильного ветра, мужчина не смог удержаться на плаву.

«Пляж, где отдыхала компания, являлся необорудованным, без указательных знаков, предупреждающих буйков, спасательной вышки. Усугубил ситуацию ветер, скорость которого представляет опасность на воде. В этот же день наше подразделение № 6 прибыло на место трагедии. Поиски продолжались около часа. На глубине 10 метров было обнаружено тело утонувшего парня. Расстояние от берега составляло 50 метров», - прокомментировал начальник спасательного подразделения №6 ВРАОСО Нуржан Байжаков.

Только с начала купального сезона в Восточном Казахстане утонуло 40 человек. В 30 случаях причиной гибели послужили необорудованные для купания места, а также переоценка своих собственных сил, отмечают в ЧС.