На отписки чиновников пожаловались предприниматели Северного Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Проблемы отраслевых ассоциаций СКО обсудили в региональной палате предпринимателей, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Предприниматели пожаловались, что ответы на обращения они получают в установленные сроки, однако их содержание совсем не объективно. В итоге на переписку уходит много времени, проекты не реализуются вовремя, бизнесмены теряют деньги.

«Впечатление, что все государственные органы хотят просто «отписаться». Мы обращались в отдел архитектуры и градостроительства с вопросом, как определяется «красная линия» при землеустроительном проектировании. От середины дороги, от края бордюра и так далее. Через 15 дней приходит ответ: «Из генплана города Петропавловск». Мне пришлось написать второе письмо, так как вразумительного ответа так и не получил, а месяц уже прошел. И так практически везде», - рассказал председатель Ассоциации землеустроителей и геодезистов СКО Сергей Ченцов.

По информации Ассоциации фармацевтов, в сложной ситуации оказались аптеки, занимающиеся производством лекарственных средств.

«У нас есть два субъекта бизнеса. Они оказались на грани банкротства. Поддерживают крупных производителей лекарственных средств, от участия в госзакупках были отсечены аптеки, которые также занимаются производством некоторых наименований», - поделилась председатель ОЮЛ «СК Ассоциации фармацевтических организаций» Тамара Анохина.

Председатель Союза предпринимателей «Риск» Игорь Бухонин поднял вопрос участившихся проверок торговых точек.

Все вопросы палата предпринимателей и прокуратура взяли на контроль.

Начальник управления прокуратуры СКО Асхат Аукатов отметил, что сейчас прокуратурой реализуется Дорожная карта по защите бизнеса.

«Каждый предприниматель имеет право обратиться в правоохранительный орган с жалобой, которая обязательно будет рассмотрена. В случае выявления нарушений со стороны госорганов, будут приняты соответствующие меры», - заверил Асхат Аукатов.