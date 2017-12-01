Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 332.68 EUR 394.16
RUB 5.70 CNY 50.62
Новости
Вся лента >>>

На Олимпиаду-2018 продано чуть более 60% билетов

25 Декабря 2017 08:22 294
Поделиться:
На Олимпиаду-2018 продано чуть более 60% билетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На зимние Олимпийские игры-2018 в Республике Корея продано 655 тыс. билетов, или 61% от общего количества, передает БЕЛТА со ссылкой на корейские СМИ.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Организаторы признались, что продажи билетов изначально шли плохо, но несколько активизировались после эстафеты олимпийского огня.

Исходя из данных о продаже, наиболее популярны у болельщиков такие виды спорта, как горные лыжи (реализован 81% билетов), беговые лыжи (79%), катание на коньках (74%) и бобслей (70%).

На церемонию открытия за 47 дней до старта игр было продано 67% билетов.

На Паралимпийские игры, которые пройдут 9-18 марта, болельщики приобрели 81 тыс. билетов - 37%.

Telegram-канал:

Ключевые слова: Корея, Олимпиада,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тулекбаева Айгуль
Тулекбаева Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Архив