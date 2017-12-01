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На Олимпиаду-2018 продано чуть более 60% билетов
25 Декабря 2017 08:22 294
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На зимние Олимпийские игры-2018 в Республике Корея продано 655 тыс. билетов, или 61% от общего количества, передает БЕЛТА со ссылкой на корейские СМИ.
Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Организаторы признались, что продажи билетов изначально шли плохо, но несколько активизировались после эстафеты олимпийского огня.
Исходя из данных о продаже, наиболее популярны у болельщиков такие виды спорта, как горные лыжи (реализован 81% билетов), беговые лыжи (79%), катание на коньках (74%) и бобслей (70%).
На церемонию открытия за 47 дней до старта игр было продано 67% билетов.
На Паралимпийские игры, которые пройдут 9-18 марта, болельщики приобрели 81 тыс. билетов - 37%.
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