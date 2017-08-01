На новый режим работы перевели полицейских в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Комплексные силы полиции Петропавловска переведены на трехсменный режим патрулирования, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Развод полицейских нарядов провел начальник областного ДВД генерал-майор полиции Берик Билялов.



Правопорядок в Петропавловске обеспечивается комплексными силами полиции. Местная полицейская служба, сотрудники аппарата городского и областного полицейских ведомств, представители частных охранных агентств и военнослужащие Национальной гвардии ежедневно заступают на патрулирование города. Глава полицейского ведомства проверил готовность каждого наряда, маршрут патрулирования и документацию.







Теперь пешие и авто патрули будут возглавляться офицерами полиции и их дислокация будет максимально приближена к развлекательным центрам, увеселительным заведениям, учреждениям образования.



«Работа будет организована в трехсменном режиме. Ежедневно персональная ответственность за организацию несения службы будет возложена на заместителей начальника ДВД. Отдельным пунктом нововведений стала корректировка маршрутов сотрудников частных охранных агентств. Они будут осуществлять патрулирование вблизи стратегических объектов жизнеобеспечения города», - подчеркнули в пресс-службе полицейского ведомства.









Берик Билялов лично проверил исправность и функционал видеожетонов патрульных. В течение всей смены они должны фиксировать каждое правонарушение, задержание и остановку транспорта.



Немаловажным дисциплинирующим фактором станет усиление комендантского контроля за личным составом. Сотрудникам, заступающим в комендантский патруль, даны указания проверять все увеселительные заведения города.



