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На непальскую деревню напали слоны

На непальскую деревню напали слоны
28 Декабря 2016 13:25 143

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб в результате нападения стада слонов на деревню на юго-западе Непала, передает в среду агентство Рейтер.

По его данным, инцидент произошел в деревне Прасени рано утром в среду. В результате нападения стада слонов ранения получили еще два человека,  передает РИА Новости.

Деревня Прасени находится рядом с национальным парком Бардия, где обитает множество слонов, однако случаи их нападения на людей редки, отмечают местные власти.

 

 

Ключевые слова: Происшествия,
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