На непальскую деревню напали слоны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб в результате нападения стада слонов на деревню на юго-западе Непала, передает в среду агентство Рейтер.

По его данным, инцидент произошел в деревне Прасени рано утром в среду. В результате нападения стада слонов ранения получили еще два человека, передает РИА Новости.

Деревня Прасени находится рядом с национальным парком Бардия, где обитает множество слонов, однако случаи их нападения на людей редки, отмечают местные власти.