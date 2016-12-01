На миллион тенге оштрафовали за взятку атырауского чиновника

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский городской суд №2 вынес приговор начальнику Исатайского районного отдела областного филиала РГП «НПЦ земельного кадастра», которого обвиняли в даче взятки своему непосредственному руководителю.

«В ходе судебного разбирательства выяснилось, что директор областного филиала РГП «НПЦ земельного кадастра» потребовал со своего подчиненного тысячу долларов, пообещав за это оказывать всяческое покровительство. Не найдя нужной суммы, руководитель районного отдела передал руководителю 100 тыс. тенге. В момент передачи взятки его задержали. Подсудимый признан виновным по статье 367 УК РК, предусматривающей наказание за дачу взятки и приговорен судом к штрафу в размере 1 млн. тенге. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе», сообщили в пресс-сулужбе областного суда.

Как сообщалось ранее, осужден и директор областного филиала РГП «НПЦ земельного кадастра» . За неоднократное получение взяток со своих подчиненных судом он был приговорен к штрафу в 5 млн. 250 тысяч тенге. Ему также запрещено работать на госслужбе.