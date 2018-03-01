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На месте обрушения части общежития в Кызылорде организован штаб

1 Марта 2018 09:12 384
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На месте обрушения части общежития в Кызылорде организован штаб

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организован штаб на месте обрушения части общежития в городе Кызылорде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

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«Вчера, 28 февраля 2018 года, в 23.05 в Кызылорде произошло обрушение 4-го нежилого подъезда 5-этажного общежития. 1 и 2 подъезды жилые, 3 и 4 - не жилые, здание 1971 года постройки. Жильцы дома -63 человека, из-них 17 детей размещены в школе №2 города Кызылорды.
 
На месте обрушения части общежития в Кызылорде организован штаб


На месте обрушения части общежития в Кызылорде организован штаб 

Проводятся работы по расчистке завалов. Жертв и пострадавших нет», - отмечается в сообщении.

По информации Комитета по ЧС, к работам привлечены 54 сотрудника департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области; 36 работников кинологических расчета южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, 50 работников акимата, сотрудники местной полицейской службы.

На месте обрушения части общежития в Кызылорде организован штаб 

 

Фото: Комитет по ЧС

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Ключевые слова: Происшествия, Кызылординская область,
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