На массовую зарядку в Актау вышли 300 человек

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На набережной 15 микрорайона города Актау собрались около 300 спортсменов на массовую зарядку и спортивные танцы. Далее прошла церемония награждения лучших спортсменов и тренеров за заслуги в развитии спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, 5 человек получили нагрудные знаки Министерства культуры и спорта РК «За заслуги в развитие спорта», 4 - благодарственные письма от управления физической культуры и спорта Мангистауской области, еще 30 - благодарностей от акима города Актау Серикбая Трумова. Награждали ветеранов физической культуры и спорта. Можно упомянуть Вячеслава Чехоева, Мусу Салихова, Сергея Пахомова. Поздравил и наградил спортсменов заместитель акима Мангистауской области Максат Скаков.

Далее прошли соревнования по 9 видам спорта и показательные выступления по 6 видам спорта. В числе показательных выступлений прошел тимбилдинг для женщин и детей из кризисного центра «Дом Надежды» социальной неотложной помощи «РАЙ». Провела его Валентина Зайцева, одна из 30 награжденных благодарностью акима города Актау Серикбая Трумова и юрист кризисного центра Александр Фокин. Цель тимбилдинга заключалась в построении команды. Профилактике и укреплению семьи и семейных ценностей. Девизом стал лозунг «Здоровая семья - сильная страна».

«В этом центре с женщинами занимаются специалисты, в том числе психолог, социальные работники, помогающие им найти работу. Одной из дисциплин, которую надо пройти им в программе реабилитации - построение собственной команды (семьи), получение лидерских навыков, работа над собственной инициативой. Вот сегодня мы этим и занимались. Организовал и провел тимбилдинг городской отдел по физической культуре и спорту города Актау совместно с руководителем «Дома надежды» Райхан Бекмановой и ее командой» - рассказывает Валентина Зайцева.