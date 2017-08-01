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На массовую зарядку в Актау вышли 300 человек

На массовую зарядку в Актау вышли 300 человек
21 Августа 2017 02:29 188

АКТАУ. КАЗИНФОРМ -  На набережной 15 микрорайона города Актау собрались около 300 спортсменов на массовую зарядку и спортивные танцы. Далее прошла церемония награждения лучших спортсменов и тренеров за заслуги в развитии спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, 5 человек получили нагрудные знаки Министерства культуры и спорта РК «За заслуги в развитие спорта», 4 - благодарственные письма от управления физической культуры и спорта Мангистауской области, еще 30 - благодарностей от акима города Актау Серикбая Трумова. Награждали ветеранов физической культуры и спорта. Можно упомянуть Вячеслава Чехоева, Мусу Салихова, Сергея Пахомова. Поздравил и наградил спортсменов заместитель акима Мангистауской области Максат Скаков.

Далее прошли соревнования по 9 видам спорта и показательные выступления по 6 видам спорта.  В числе показательных выступлений прошел тимбилдинг для женщин и детей из кризисного центра «Дом Надежды» социальной неотложной помощи «РАЙ». Провела его Валентина Зайцева, одна из 30 награжденных  благодарностью акима города Актау Серикбая Трумова и юрист кризисного центра Александр Фокин. Цель тимбилдинга заключалась в построении команды. Профилактике и укреплению семьи и семейных ценностей. Девизом стал лозунг «Здоровая семья - сильная страна».

«В этом центре с женщинами занимаются специалисты, в том числе психолог, социальные работники, помогающие им найти работу. Одной из дисциплин, которую надо пройти им в программе реабилитации -  построение собственной команды (семьи), получение лидерских навыков, работа над собственной инициативой. Вот сегодня мы этим и занимались. Организовал и провел тимбилдинг   городской отдел по физической культуре и спорту города Актау совместно с руководителем «Дома надежды» Райхан Бекмановой и ее командой» - рассказывает Валентина Зайцева. 

 

 

 

Ключевые слова: Мангистауская область, Спорт,
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