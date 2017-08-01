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На Луне можно будет поговорить по мобильному телефону

На Луне можно будет поговорить по мобильному телефону
13 Августа 2017 10:52 571

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартап Part Time Scientists объявил об амбициозных планах по покрытию лунной поверхности сотовой связью, сообщает "Белта".

Первая частная LTE-станция на Луне  может появиться уже к 2018 году. Разумеется, пока не идет речь об эксплуатации сотовых вышек лунными поселенцами. Они нужны, прежде всего, для обеспечения связи между роверами компании и Землей. Такой вид общения обойдется существенно дешевле.

В проекте доставки вышек задействованы ракеты Falcon 9 от SpaceX. Первый корабль Alina уже фигурирует в контракте немецкого проекта и детища Илона Маска. Ракета доставит несколько Lunar Quatro rovers, которые высадятся на Луне в районе миссии "Аполлон-17". В роли базовой станции также будет выступать Alina. Она обеспечит связь между роверами и передаст данные на Землю.

Ключевые слова: Связь, ТВ, IT,
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