На Луне можно будет поговорить по мобильному телефону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартап Part Time Scientists объявил об амбициозных планах по покрытию лунной поверхности сотовой связью, сообщает "Белта".

Первая частная LTE-станция на Луне может появиться уже к 2018 году. Разумеется, пока не идет речь об эксплуатации сотовых вышек лунными поселенцами. Они нужны, прежде всего, для обеспечения связи между роверами компании и Землей. Такой вид общения обойдется существенно дешевле.



В проекте доставки вышек задействованы ракеты Falcon 9 от SpaceX. Первый корабль Alina уже фигурирует в контракте немецкого проекта и детища Илона Маска. Ракета доставит несколько Lunar Quatro rovers, которые высадятся на Луне в районе миссии "Аполлон-17". В роли базовой станции также будет выступать Alina. Она обеспечит связь между роверами и передаст данные на Землю.