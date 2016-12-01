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На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро

На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
28 Декабря 2016 08:41 155

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кубинский парламент запретил использовать имя недавно скончавшегося лидера страны Фиделя Кастро при названии улиц или каких-либо других объектов, а также для названия наград или титулов.

Президент Кубы Рауль Кастро отметил, что его брат выступал против культа личности и этот закон соответствует его воле, передает Би-Би-Си.

Фидель Кастро скончался 26 ноября на 91-м году жизни.

1 января 1959 года Повстанческая армия под предводительством Кастро вошла в Гавану, а через некоторое время после смены власти он стал премьер-министром страны.

Кастро руководил Кубой почти пятьдесят лет, в 2008 году он передал полномочия брату Раулю.

 

 

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