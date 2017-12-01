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На конкурс идей для социальных роликов подано более 600 заявок

25 Декабря 2017 18:09 376
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На конкурс идей для социальных роликов подано более 600 заявок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках конкурса на лучшую идею для социальных роликов «Ниет» поступило свыше 600 заявок. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства связи и коммуникаций РК.    

Прием заявок на конкурс завершился 24 декабря. В течение месяца от казахстанцев поступило свыше 600 сценариев на самые актуальные темы.

В настоящее время все работы переданы на рассмотрение жюри конкурса. Результаты будут объявлены в январе 2018 года.

Конкурс был организован Министерством информации и коммуникаций РК совместно с Astana Bank и Standart Life.

Главный приз - 1 миллион тенге и возможность съемок ролика, продюсером которого выступит известный режиссер Акан Сатаев.

Официальный сайт конкурса: http://bestidea.kz/.

 

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Ключевые слова: Культура,
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