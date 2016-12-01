На «Казахфильме» создадут специальную экономическую зону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территории «Казахфильма» планируется создать специальную экономическую зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Казахского научно-исследовательского института культуры Министерства культуры и спорта РК Андрей Хасбулатов на «круглом столе» в Национальной академической библиотеке представил проект Закона «О кинематографе» и сопутствующие поправки в законодательство.



Участникам был представлен фильм-презентация, в котором говорится:

«Приоритетные направления развития кинематографии:

Создание на территории киностудии «Казахфильм» специальной экономической зоны для организации кинематографии. Введение налоговых преференций и освобождение от налогов на добавленную стоимость услуг и работ, связанных с производством, прокатом, распространением и показом фильмов. Выделение из «Казахфильма» госфильмофонда и закрепление за ним киноколлекции с обязательной процедурой сдачи копий фильмов. Оцифровка киноколлекций и всех исходных материалов кинопроизводственной деятельности, как объектов народного достояния».

Также законопроектом предусматриваются: принятие норм, устанавливающих обязанность использования государственного языка при дублировании либо субтитрировании, либо закадровом переводе фильмов; введение нормы об обязательном выделении времени эфира для рекламы казахстанского кино на телеканалах; создание Государственного фонда поддержки национального кино и Экспертного совета при нем.

В целом, основной законопроект и сопутствующие поправки в законодательство направлены на создание благоприятных условий для поддержки и продвижения казахстанского кино, проката и дистрибуции отечественных фильмов, повышение качества и конкурентоспособности казахстанского кино в стране и в мире.

Законопроекты разработаны Казахским научно-исследовательским институтом культуры при Министерстве культуры и спорта РК. Кроме того, Институт разработал Концепцию развития кинематографии до 2050 года, которая также проходит обсуждение.