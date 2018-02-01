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На каких улицах отключат свет и воду в Астане 26 февраля

26 Февраля 2018 02:43 659
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На каких улицах отключат свет и воду в Астане 26 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Городской центр мониторинга и оперативного реагирования сообщил об отключении электроэнергии и водоснабжения на некоторых улицах города в связи с ремонтными работами, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщается на официальной странице центра в Facebook, отключение воды запланировано с 10 до 22 часов в домах по ул. Лепси, 42, 42/1, ул. Иле, 30, 30/1, 32, пр. Кошкарбаева, 80. Причина - ремонтные работы на водопроводе диаметром 200 мм.


На каких улицах отключат свет и воду в Астане 26 февраля  
Также будет отключена электроэнергия с 9 до 13 часов в жилом массиве Коктал-1, ул. 150 лет Абая (частично), ул. Бозбиік, Акбокен, Жайылма.

С 14 до 17.30 - в домах по пр. Тлендиева (частично), ул. Радлова, Бозбиік, Кызылкенеш, Сулутал, Сейдаллина, Акбиік, Даулет Керей, Байынкол, переулки Майлыбай, Келешек. 


На каких улицах отключат свет и воду в Астане 26 февраля 

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Ключевые слова: Астана, Проблемы ЖКХ, Акимат,
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