На каких улицах отключат свет и воду в Астане 26 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Городской центр мониторинга и оперативного реагирования сообщил об отключении электроэнергии и водоснабжения на некоторых улицах города в связи с ремонтными работами, передает МИА «Казинформ».

Как сообщается на официальной странице центра в Facebook, отключение воды запланировано с 10 до 22 часов в домах по ул. Лепси, 42, 42/1, ул. Иле, 30, 30/1, 32, пр. Кошкарбаева, 80. Причина - ремонтные работы на водопроводе диаметром 200 мм.





Также будет отключена электроэнергия с 9 до 13 часов в жилом массиве Коктал-1, ул. 150 лет Абая (частично), ул. Бозбиік, Акбокен, Жайылма.

С 14 до 17.30 - в домах по пр. Тлендиева (частично), ул. Радлова, Бозбиік, Кызылкенеш, Сулутал, Сейдаллина, Акбиік, Даулет Керей, Байынкол, переулки Майлыбай, Келешек.





