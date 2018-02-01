На каких улицах отключат свет и воду в Астане 26 февраля
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Городской центр мониторинга и оперативного реагирования сообщил об отключении электроэнергии и водоснабжения на некоторых улицах города в связи с ремонтными работами, передает МИА «Казинформ».
Как сообщается на официальной странице центра в Facebook, отключение воды запланировано с 10 до 22 часов в домах по ул. Лепси, 42, 42/1, ул. Иле, 30, 30/1, 32, пр. Кошкарбаева, 80. Причина - ремонтные работы на водопроводе диаметром 200 мм.
Также будет отключена электроэнергия с 9 до 13 часов в жилом массиве Коктал-1, ул. 150 лет Абая (частично), ул. Бозбиік, Акбокен, Жайылма.
С 14 до 17.30 - в домах по пр. Тлендиева (частично), ул. Радлова, Бозбиік, Кызылкенеш, Сулутал, Сейдаллина, Акбиік, Даулет Керей, Байынкол, переулки Майлыбай, Келешек.
- Фото сбежавшего в Астане рецидивиста опубликовало МВД
- Рецидивист совершил побег в Астане
- Аким Астаны дал поручения по проблемным вопросам жителей района «Есиль»
- В Астане утверждено название нового района
- Рекордное число первоклассников в Астане: на правом берегу строят 3 школы
- Электронную базу и аукционы скота внедрят в Актюбинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана