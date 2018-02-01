На качество Интернета в школах пожаловался Ерлан Сагадиев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал о ситуации в школах по оснащенности компьютерами и доступом к Интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Он отметил, что к цифровым ресурсам подключено 100% всех школ, к Интернету - 97%. Несмотря на это, проблема качества связи имеется во всех регионах.
«К широкополосному доступу со скоростью четыре мегабита в секунду и выше подключены только 62% от общего числа школ. Только в 2,5 тыс школ есть Wi-Fi. Оснащенность персональными компьютерами составляет в среднем - один компьютер на 11 учащихся. Ситуация серьезно осложняет работу Министерства образования. Для решения этой проблемы, просим Вас, Бакытжан Абдирович (Премьер-Министр РК - прим. авт.), дать поручение местным исполнительным органам обеспечить подключение к широкополосному Интернету, разнести Wi-Fi и вложиться в приобретение компьютеров», - сказал министр в ходе заседания Правительства РК.
По данным МОН, из общего числа компьютеров (свыше 339 тысяч штук) 23% устарели. Самые низкие проценты охвата широкополосным доступом к Интернету в школах в Актюбинской области (30%), Костанайской области (37%), Кызылординской области (38%), ЮКО (39%), ВКО (42%).
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