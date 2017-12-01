Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: -2 °С
USD 332.68 EUR 394.16
RUB 5.70 CNY 50.62
Новости
Вся лента >>>

На хоккейные матчи в Астане фанатов будут доставлять шаттл-басы

24 Декабря 2017 14:57 522
Поделиться:
На хоккейные матчи в Астане фанатов будут доставлять шаттл-басы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25, 27, 29 декабря в связи с проведением хоккейных матчей будет организована подача специальных «Shuttle - Bus» автобусов (с обратным вывозом). Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на компанию «Астана LRT».

Места отправления (посадки) - парковка «СК «Казахстан» и парковка у памятника Канжыгалы Богенбай-батыру (пересечение проспектов Богенбай батыра и Сарыарка).

Время отправки маршрутов - 18:30 (будние дни), 15:30 (выходные дни). Шаттл-басы будут доставлять болельщиков в спорткомплекс «Барыс - Арена».

Стоимость проезда на специальных «Shuttle-Bus» автобусах такая же, как и в общественном транспорте (90 тенге), проездные и льготные билеты недействительны.

Telegram-канал:

Ключевые слова: Астана, Акимат,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив