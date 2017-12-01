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На хоккейные матчи в Астане фанатов будут доставлять шаттл-басы
24 Декабря 2017 14:57 522
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25, 27, 29 декабря в связи с проведением хоккейных матчей будет организована подача специальных «Shuttle - Bus» автобусов (с обратным вывозом). Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на компанию «Астана LRT».
Места отправления (посадки) - парковка «СК «Казахстан» и парковка у памятника Канжыгалы Богенбай-батыру (пересечение проспектов Богенбай батыра и Сарыарка).
Время отправки маршрутов - 18:30 (будние дни), 15:30 (выходные дни). Шаттл-басы будут доставлять болельщиков в спорткомплекс «Барыс - Арена».
Стоимость проезда на специальных «Shuttle-Bus» автобусах такая же, как и в общественном транспорте (90 тенге), проездные и льготные билеты недействительны.
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