На границе Казахстана с Кыргызстаном произошло землетрясение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 3.8 произошло на границе Казахстана с Кыргызстаном.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 апреля в 05 час 33 мин 47 сек алматинского зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 84 км юго-западнее от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 8.6. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.95° с.ш. 75.93° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет