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На границе Казахстана с Кыргызстаном произошло землетрясение

На границе Казахстана с Кыргызстаном произошло землетрясение
10 Апреля 2017 07:09 156

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 3.8 произошло на границе Казахстана с Кыргызстаном. 

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 апреля в 05 час 33 мин 47 сек алматинского зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 84 км юго-западнее от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 8.6. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.95° с.ш. 75.93° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

 

Ключевые слова: Происшествия, Кыргызстан,
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