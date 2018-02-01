На государственном языке вышел трехтомник по обеззараживанию Семипалатинского полигона

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Трехтомная монография «Проведение комплекса научно-технических и инженерных работ по приведению бывшего Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние», авторами которой являются Назарбаев Н.А., Школьник В.С., Батырбеков Э.Г., Березин С.А., Лукашенко С.Н., Скаков М.К., теперь доступна на государственном языке, проинформировали корреспондента МИА «Казинформ» в НЯЦ РК.

Как уже сообщалось, презентация трехтомного издания на английском языке прошла в конце ноября 2017 года во Дворце мира и согласия в Астане, а на русском языке сборник впервые был презентован 29 августа 2016 года на международной конференции в Астане.

Монография вызвала большой интерес у научного сообщества Казахстана, Ближнего и Дальнего зарубежья, так как обобщает практический опыт проведенных работ Национальным ядерным центром РК совместно с зарубежными партнерами по конверсии бывшего военно-промышленного комплекса СИП, научно-технического сотрудничества в сфере безопасности атомной энергетики и радиоэкологии.

Научное сообщество Казахстана может в полной мере воспользоваться открывшейся возможностью изучить и использовать монографию на казахском языке.

В ближайшее время трехтомная монография пополнит книжные и научные фонды организаций и предприятий, университетов и библиотек нашей страны.