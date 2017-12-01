На главной новогодней ёлке Павлодара зажглись огни

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре официально открыта новогодняя ёлка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».





Несколько тысяч павлодарцев и гостей города собрались на церемонию зажжения огней на главной новогодней ёлке на Центральной площади областного центра. в церемонии открытия этого символа праздника принял участие аким Павлодара Нуржан Ашимбетов.





Гостей торжества с наступающим праздником поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Чтобы никто не замёрз, весёлые аниматоры согревали пришедших на праздник людей заводными танцами и дискотекой. В Павлодаре температура воздуха в этот момент составила минус 28 градусов по Цельсию.















Фото Алибека Дженалинова.