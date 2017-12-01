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На главной новогодней ёлке Павлодара зажглись огни

19 Декабря 2017 03:00 1309
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На главной новогодней ёлке Павлодара зажглись огни

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре официально открыта новогодняя ёлка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».


На главной новогодней ёлке Павлодара зажглись огни
Несколько тысяч павлодарцев и гостей города собрались на церемонию зажжения огней на главной новогодней ёлке на Центральной площади областного центра. в церемонии открытия этого символа праздника принял участие аким Павлодара Нуржан Ашимбетов. 


На главной новогодней ёлке Павлодара зажглись огни
Гостей торжества с наступающим праздником поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Чтобы никто не замёрз, весёлые аниматоры согревали пришедших на праздник людей заводными танцами и дискотекой. В Павлодаре температура воздуха в этот момент составила минус 28 градусов по Цельсию.

На главной новогодней ёлке Павлодара зажглись огни


На главной новогодней ёлке Павлодара зажглись огни

На главной новогодней ёлке Павлодара зажглись огни
Фото Алибека Дженалинова.

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Ключевые слова: Культура, Павлодарская область, Акимат,
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Автор:

Антон Гагарин

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