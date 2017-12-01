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На главной новогодней ёлке Павлодара зажглись огни
19 Декабря 2017 03:00 1309
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре официально открыта новогодняя ёлка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Несколько тысяч павлодарцев и гостей города собрались на церемонию зажжения огней на главной новогодней ёлке на Центральной площади областного центра. в церемонии открытия этого символа праздника принял участие аким Павлодара Нуржан Ашимбетов.
Гостей торжества с наступающим праздником поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Чтобы никто не замёрз, весёлые аниматоры согревали пришедших на праздник людей заводными танцами и дискотекой. В Павлодаре температура воздуха в этот момент составила минус 28 градусов по Цельсию.
Фото Алибека Дженалинова.
Ключевые слова: Культура, Павлодарская область, Акимат,
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