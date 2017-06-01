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На Гаити грузовик наехал на толпу уличных торговцев и пешеходов

На Гаити грузовик наехал на толпу уличных торговцев и пешеходов
12 Июня 2017 09:12 565

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 12 человек погибли в результате наезда грузовика на группу людей в городе Кавайон (Гаити), передает БЕЛТА со ссылкой на очевидцев.

По предварительной версии, причиной ДТП стала потеря управления водителем транспортного средства. Инцидент произошел в светлое время суток. В основном жертвами трагедии стали уличные торговцы, стоявшие у обочины и случайные пешеходы. Также сообщается о 15 пострадавших. Все они доставлены в больницы, состояние некоторых оценивается как критическое. 

Ключевые слова: СМИ,
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