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На фабрике в Турции произошел взрыв

На фабрике в Турции произошел взрыв
12 Апреля 2017 16:13 213

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На текстильной фабрике, расположенной на западе Турции, произошел взрыв, сообщает trend.az со ссылкой на турецкие СМИ.

В районе взрыва объявлена тревога, в связи с возможной утечкой химических реактивов. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать сильная химическая реакция в промышленном оборудовании фабрики.


На фабрике в Турции произошел взрыв 

Отмечается, что при взрыве от токсичного дыма пострадало 29 человек, все они были госпитализированы в ближайшие больницы.


На фабрике в Турции произошел взрыв

Ключевые слова: Турция, Происшествия,
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