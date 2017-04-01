На фабрике в Турции произошел взрыв 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На текстильной фабрике, расположенной на западе Турции, произошел взрыв, сообщает trend.az со ссылкой на турецкие СМИ.

В районе взрыва объявлена тревога, в связи с возможной утечкой химических реактивов. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать сильная химическая реакция в промышленном оборудовании фабрики.







Отмечается, что при взрыве от токсичного дыма пострадало 29 человек, все они были госпитализированы в ближайшие больницы.



