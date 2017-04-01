На дорогах юга и востока Казахстана ограничено движение из-за паводка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения на двух автодорогах, передает пресс-служба РГП «Казахавтодор».

В ВКО в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км 8-166 (размыв на 27 км). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл».



На автодороге «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 748+600 м (размыв водопропускной трехочковой трубы, а также размыв земляного полотна шириной 5 м) ограничений движения для автотранспорта нет.



В ЮКО действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км 2217-2235 (мост на 2229 км.) Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р.Арыс. Объезд данного участка осуществляется через с.Тамерлановка.



В Акмолинской области идут переливы талых вод на автодорогах: «Макинск-Аксу-Торгай» км 49 (ширина-50м., глубина-10 см. Имеются 2 водопропускные трубы); «Щучинск-Зеренда» км. 4+200 м. (перелив шириной-200 м, глубиной-15 см. Имеется водопропускная труба).



В Карагандинской области на автодороге «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 123 км. перелив (ширина - 80 м, глубина - 10 см. Имеются 3 водопропускные трубы).



Ограничений движения для автотранспорта в Акмолинской и Карагандинской областях нет.



На всех участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки.



Организовано круглосуточное дежурство.