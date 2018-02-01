На долю микрофинансовых организаций РК приходится 5% совокупного кредитного портфеля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2017 году микрофинансовые организации РК смогли нарастить объемы кредитования, выдав казахстанцам свыше 110 млрд тенге на покупку товаров, оплату услуг и непредвиденные расходы.

В целом ситуация на розничном рынке свидетельствует о росте спроса на потребительские кредиты и займы, учитывая, что прирост банковского портфеля составил 40% по сравнению с показателями 2016 года.

Как сообщают специалисты агрегатора займов Ezaem.kz, МФО на 71% увеличили объемы выдачи потребительских займов и на их долю приходится 5% рынка. Такая динамика роста только подтверждает востребованность микрофинансирования. В первую очередь в такие компании обращаются клиенты, которые не могут пользоваться банковскими кредитами или их не устраивают установленные сроки выдачи средств.

Рост микрофинансового рынка не вызывает серьезных опасений у банкиров, которые не считают МФО своими конкурентами. Несмотря на существенный прирост всех показателей, они имеют разный масштаб деятельности (по итогам 2017 года 2,1 трлн тенге против 110 млрд тенге), а их клиентские базы пересекаются не более, чем на 5%. Единственный негативный фактор, который тревожит банкиров - это пассивное участие микрофинансовых организаций в формировании кредитных историй клиентов, в связи с чем в БКИ не всегда отражается информация о наличии просроченных займов. Не имея достоверных данных, сложно спрогнозировать поведение клиента и дать правильную оценку его платежной дисциплине, что может повлечь за собой рост просрочки по кредитным обязательствам.

По оценкам экспертов ezaem.kz, при отсутствии сдерживающих факторов в 2018 году объем кредитования МФО может составить более 112 млрд тенге.