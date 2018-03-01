На что жалуются казахстанцы по телефону доверия «150»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О работе Национального телефона доверия для детей «150» и наиболее частых обращениях по нему рассказали специалисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На независимый телефон доверия для детей «150» ежегодно поступает около 9 тысяч звонков. 15 лет существует этот телефон доверия, опыт был привезен из Швеции, внедрен МВД, Комитетом по охране прав детей. Звонки на этот круглосуточный номер бесплатны и доступны с любого телефона по всему Казахстану. Основная цель его работы, чтобы ребенок мог позвонить в любое удобное для него время, поговорить на том языке, на котором ему удобно. Согласно нормам, в случае, если ребенок заявляет, что хочет расстаться с жизнью, специалист должен разговаривать не менее 1 часа 20 минут. В центре существует сетка, по которой должны вестись разговоры.

«Дети получают поддержку. До Нового года нам звонила девочка, которая рассказывала стихи. Почему она звонила на телефон 150? Потому что ее дома никто не слушает.

Мы всегда говорим родителям, что необходимо слышать и слушать своих детей. Количество звонков с каждым годом увеличивается. Это хорошо, свидетельствует, что все больше людей узнают о существовании номера. Но плохо, потому что, раз звонят, есть проблемы»,- рассказала исполнительный директор ОЮЛ «Союз кризисных центров» Дана Анищенко.

Недавно на телефон доверия обратилась женщина, которая краем глаза увидела в компьютере, что одна девочка в своем профайле написала: «Сегодня меня не станет».

«Было немедленное реагирование, обратились в школу, к школьному психологу, директора поставили в известность, к счастью, сейчас все нормально. Почему родители не обратили на это внимание, в школе не видели, что у ребенка проблемы, и он замыкается в себе?

Другой случай. Мне дочь рассказала, что у них в школе учится замкнутая девочка, с ней никто не общается. Я узнала у классного руководителя, почему ее все «гнобят», выяснилось, что девочка живет без мамы, мама бросила семью. Почему-то школьные психологи и педагоги об этом не знали», - констатирует Дана Анищенко.

Президент общественного объединения «Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин» Жанар Нурмуханова добавляет, что сложность работы с жалобами детей в том, что несовершеннолетний законодательно не могут обращаться в органы без законных представителей и/или опекунов.

«В нашем обществе сложился стереотип, что ребенок маленький, он не может отвечать за свои поступки, поэтому принимать от него заявление, обращение нет необходимости. Работая в этой сфере, ряд НПО пришли к выводу, что нужно найти механизм, при котором несовершеннолетние дети могли бы сами выразить свои проблемы, рассказать о них, достучаться до взрослых, определенных госорганов, которые могут оказать помощь в решении их проблемы. Национальная линия «150» показала свою эффективность, получаем большое число звонков от детей, которые хотят рассказать о своей проблеме, получить совет, как выйти из той или иной ситуации. Благодаря телефону дети стали более открыто обращаться со своими проблемами», - сказала Жанар Нурмуханова.

Кроме того, в каждом из 16 регионов Казахстана открыты общественные приемные. Жанар Нурмуханова является сотрудницей такой приемной в Алматинской области.

«В чем плюс - сюда тоже могут обратиться сами дети, без сопровождения. К сожалению или к счастью, в Алматинской области за 2 года работы приемной обращений самих детей немного, в основном приходят родители. Надеемся, что это из-за отсутствия проблем, а не из-за того, что дети боятся озвучить проблемы, попросить помощи. Мы со своей стороны проводим информационную работу, доступным языком рассказываем детям об их правах»,- отметила Жанар Нурмуханова.