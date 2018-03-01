На что жаловались казахстанцы в 2017 году - отчет Омбудсмена Президенту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров в соответствии с действующим законодательством представил Главе государства отчет о деятельности своего учреждения за 2017 год, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РК, документ содержит обзор ситуации с правами человека в стране на основе анализа рассмотренных жалоб и обращений граждан, результатов мониторинговой деятельности, а также взаимодействия с государственными органами, международными и неправительственными правозащитными организациями.

Прошедший год ознаменовался для учреждения Омбудсмена рядом знаковых событий. Закрепление статуса Уполномоченного по правам человека в Основном законе существенно укрепило роль национального правозащитного учреждения в правовой системе страны и расширило возможности для реализации своего мандата.

В 2017 году было рассмотрено 1474 индивидуальных и коллективных обращений от физических и юридических лиц, в целом в адрес Омбудсмена адрес обратились 2147 человек.

Обращает на себя внимание уменьшение количества жалоб на ненадлежащее администрирование в государственных органах, что в определенной мере связано с реализацией институциональных реформ в сфере государственного управления.

Вместе с тем, следует отметить заметный по сравнению с предыдущим годом рост обращений, связанных с деятельностью правоохранительных органов (38,2%). Данное обстоятельство в известной степени объясняется расширением гласности в деятельности национального превентивного механизма (НПМ), в рамках которого было осуществлено более 500 мониторинговых посещений закрытых учреждений.

По итогам каждого посещения подмандатным учреждениям были представлены предписания о принятии превентивных мер по восстановлению нарушенных прав граждан.

Мониторинговая деятельность Омбудсмена в 2017 году была также акцентирована на визиты в социальные учреждения: дома ребенка, психоневрологические диспансеры, дома престарелых, кризисные центры.

В целом, в 20,7 % случаев учреждению Уполномоченного по правам человека удалось восстановить права граждан, нарушение которых было подтверждено в ходе рассмотрения обращений.

Важным инструментом правозащитной деятельности Омбудсмена явились его публичные обращения по различным правозащитным вопросам, получившим широкий общественный резонанс.

В Правительство и другие государственные органы были направлены рекомендации по актуальным проблемам защиты прав детей в сфере образования, информационной безопасности, деинституционализации детских учреждений, взыскания алиментов, а также прав инвалидов и пожилых людей.

В данной связи отмечена устойчивая тенденция адекватного и своевременного реагирования государственных органов на рекомендации Омбудсмена. Важно отметить, что по итогам данной работы внесены изменения в нормативные правовые акты различных уровней.

В отчетном году национальное правозащитное учреждение стало инициатором проведения ряда международных мероприятий. Впервые на постсоветском пространстве совместно с Азиатско-тихоокеанским форумом национальных правозащитных институтов был проведен международный семинар по вопросам укрепления потенциала и эффективности правозащитных институтов. Проведен Форум национального превентивного механизма «Превенция пыток: казахстанский и международный опыт» с участием широкого круга зарубежных экспертов.

В контексте инициативы Казахстана о развитии центрально-азиатского сотрудничества, в ноябре отчетного года в г. Алматы при поддержке региональных структур ООН была предложена встреча омбудсменов стран Центральной Азии, в ходе которой достигнута договоренность о создании платформы регионального взаимодействия в актуальных правозащитных вопросах.

В 2017 году Уполномоченный по правам человека и его представители приняли участие в 183 национальных и 48 международных мероприятиях.

В целом, анализ работы национального правозащитного учреждения в 2017 году свидетельствует о повышении уровня взаимодействия с государственными органами и гражданским обществом, его медиаторской роли в данном процессе, а также доверия со стороны граждан.

Активная зарубежная деятельность корреспондировалась с масштабными внешнеполитическими достижениями Казахстана и укреплением его авторитета на международной арене.



По итогам рассмотрения отчета Глава государства дал соответствующие поручения Правительству.