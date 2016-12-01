На что нужно обратить внимание при выборе новогодних наборов детям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новогодние праздники в детских садах и школах не обходятся без утренников с елками и елочными украшениями, красивыми костюмами и, конечно же, сладкими подарками.

Помимо подаренных игрушек, непременно каждый малыш ищет маленький сундучок или мешочек со сладостями. В этой связи, Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК при выборе сладостей рекомендует родителям подбирать сладости, которые больше всего подходят по вкусу и возрасту малыша, сообщается на сайте ведомства.



Детям младшего возраста не рекомендуются мелкие леденцы и орешки в сладкой глазури, чтобы они не поперхнулись.



Необходимо изучить состав сладостей и их срок изготовления, особенно когда вы берете уже готовый подарок. Перед тем, как вручить его ребенку, следует внимательно ознакомиться с содержимым. Сладости не должны содержать запрещенные пищевые добавки, ароматизаторы, красители, стабилизаторы. И, конечно, должны быть свежими.



Нельзя приобретать для детей новогодние подарки неизвестного происхождения, в неустановленных торговых местах.



С целью обеспечения безопасности здоровья детей и подростков не допускается использование в организациях воспитания и образования детей и подростков скоропортящихся продуктов, которые могут послужить факторами возникновения случаев кишечных заболеваний среди детей.



Соблюдение вышеназванных несложных правил поможет провести новогодние праздники без тяжелых последствий для здоровья детей.