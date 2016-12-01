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На что нужно обратить внимание при выборе новогодних наборов детям

На что нужно обратить внимание при выборе новогодних наборов детям
24 Декабря 14:43 213

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Новогодние праздники в детских садах и школах не обходятся без утренников с елками и елочными украшениями, красивыми костюмами и, конечно же, сладкими подарками. 

Помимо подаренных игрушек, непременно каждый малыш ищет маленький сундучок или мешочек со сладостями. В этой связи, Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК при выборе сладостей рекомендует родителям подбирать сладости, которые больше всего подходят по вкусу и возрасту малыша, сообщается на сайте ведомства.

Детям младшего возраста не рекомендуются мелкие леденцы и орешки в сладкой глазури, чтобы они не поперхнулись. 

Необходимо изучить состав сладостей и их срок изготовления, особенно когда вы берете уже готовый подарок. Перед тем, как вручить его ребенку, следует внимательно ознакомиться с содержимым. Сладости не должны содержать запрещенные пищевые добавки, ароматизаторы, красители, стабилизаторы. И, конечно, должны быть свежими. 

Нельзя приобретать для детей новогодние подарки неизвестного происхождения, в неустановленных торговых местах.

С целью обеспечения безопасности здоровья детей и подростков не допускается использование в организациях воспитания и образования детей и подростков скоропортящихся продуктов, которые могут послужить факторами возникновения случаев кишечных заболеваний среди детей.

Соблюдение вышеназванных несложных правил поможет провести новогодние праздники без тяжелых последствий для здоровья детей.

 

 

Ключевые слова: Астана, КАЗМЕДИА,
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