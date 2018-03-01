На что могут рассчитывать не сдавшие аттестацию госслужащие корпуса «Б»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал о судьбе не сдавших аттестацию госслужащих корпуса «Б», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава агентства напомнил, что аттестация административных госслужащих корпуса «Б» проводилась в соответствии с Указом Главы государства. Ее целью является определение уровня профессиональной подготовки и соответствия занимаемым должностям.

«Таким образом, оценка государственных служащих в период проведения аттестации основывалась на предъявляемых требованиях к определенной должности с учетом полномочий и должностных обязанностей данной должности. В этой связи, государственные служащие, не подтвердившие свое соответствие занимаемой должности, могут занять иные должности в системе государственной службы по итогам конкурсного отбора», - сообщил Алик Шпекбаев, отвечая на вопрос пользователя во время интернет-конференции.