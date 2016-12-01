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На черепе Кейки батыра имеются сильные повреждения от ударов

На черепе Кейки батыра имеются сильные повреждения от ударов
27 Декабря 2016 13:42 72

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Центрального государственного музея РК Нурсан Алимбай рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться при воссоздании бюст черепа Кейки батыра, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Как он отметил на пресс-конференции в Министерстве культуры и спорта, воссоздать бюст черепа Кейки батыра было сложно, так как на нем были сильные повреждения.

«Как выяснилось, удары были нанесены по семи местам, сильные повреждения получили левая и задняя часть черепа. Также были раздроблены передние зубы батыра и нос. В этой связи возникли трудности при воссоздании черепа. Но благодаря современным технологиям мы смогли сделать это», - добавил Нурсан Алимбай.

Воссозданный учеными бюст Кейки батыра был представлен сегодня в Минкультуры РК. 

Ключевые слова: История Казахстана, Культура,
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