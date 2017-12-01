На бой Фирузы Шариповой в Алматы назначен легендарный рефери

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В главном поединке вечера единоборств 30 декабря в Алматы между чемпионкой мира из Казахстана Фирузой Шариповой и ее соперницей Джемиллой Гонтарюк обеспечивать соблюдение всех правил в ринге будет легендарный рефери Даниэль Ван де Виль, сообщает Sports.kz.

Как сообщила пресс-служба казахстанской спортсменки, в послужном списке этого рефери числится более 1300 боксерских поединков по всему миру, среди которых имеются бои, вошедшие в историю мирового бокса.

В послужной список легендарного рефери входят поединки с участием Майка Тайсона, Леннокса Льюиса, Флойда Мейвезера-младшего, Мэнни Пакьяо и многих других звезд бокса.

Напомним, 30 декабря на 12-тысячной Almaty Arena чемпионка мира Фируза Шарипова проведет десятираундовый бой против бельгийки Джемиллы Гонтарюк за титул чемпионки мира IBO и WBC Silver во втором полулегком весе. В случае победы казахстанская спортсменка станет действующей чемпионкой мира в двух весовых категориях.

Также в андеркарде вечера пройдет еще четыре титульных поединка. Казахстанский боксер Али Ахмедов проведет поединок в полутяжелом весе за пояс WBC Youth. Его соотечественник Ержан Залилов сразится с южноафриканцем Тото Хелебе за титул WBА Intercontinental во втором легчайшем весе. Россиянка Инна Сагайдаковская, владеющая поясом WBC Silver, оспорит чемпионские титулы первого среднего веса IBO и WBC Interim в поединке с Мапуле Нгубане из ЮАР. Сергей Дудинский, также представляющий Россию, сразится с непобежденным казахстанцем Айдыном Ельжановым. На кону боя будут стоять титулы WBC CISBB Silver и WFA (World Fighting Assotiation) во втором легчайшем весе.