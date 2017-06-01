На бездействие чиновников жалуются акиму области североказахстанцы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Работу с обращениями граждан рассмотрели на аппаратном совещании в областном акимате, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя руководителя аппарата акима области Руслана Анбаева, с начала года к ним поступило порядка 500 обращений от жителей СКО. Количество обращений, по сравнению с прошлым годом, значительно увеличилось. В три раза возросло число заявлений по предоставлению земельных участков для развития сельского хозяйства и выплаты земельных паев. Больше стало обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Часто интересуются североказахстанцы очередностью и сроками предоставления жилья.

Причинами роста обращений Руслан Анбаев называет низкий уровень качества ответов госорганов, слабый контроль по организации исполнительской дисциплины и формальный подход при рассмотрении обращений.

Больше всего обращаются к чиновникам жители Петропавловска. Городской акимат оказался в «лидерах» по количеству обращений с нарушением срока.

«В то же время имеют место многократные обращения одних и тех же лиц, на заявления которых государственными органами своевременно даны развернутые и исчерпывающие ответы. Жители области повторно обращаются по вопросам предоставления жилья, землепользования, жилищно-коммунального хозяйства и общественных объединений. Особенно много повторных обращений зафиксировано в апреле», - сказал Руслан Анбаев.

Отдельно на совещании рассмотрели жалобы, поступающие от жителей области по вопросу действия или бездействия должностных лиц. В этом году их число увеличилось до 30.

Кумар Аксакалов такой подход к обращениям североказахстанцев назвал недопустимым.

«Если люди жалуются, и факт подтверждается - это большой сигнал. Обращения граждан - лакмусовая бумага нашей работы. Ни одно обращение не должно оставаться без внимания», - напомнил аким области.

Недоволен он и работой по исполнению вопросов и предложений, поступивших от жителей на отчетных встречах акимов. Основная их часть касалась благоустройства, санитарного и экологического состояния населенных пунктов и ЖКХ, ремонта и строительства дорог. По информации Руслана Анбаева, на текущую дату решено всего 34% от общего количества вопросов.

«Все, что выполнили или выполняется, должно размещаться на официальном ресурсе. Если вопрос касается, например, обеспечения водой, это не значит, что он сейчас решится. Но разъяснить, показать планы области, республики, вы можете, и людям все будет понятно. Не надо ничего скрывать. Все должно быть в открытом доступе. Здесь тоже нужно все проверять и фиксировать. На любое замечание населения нужно реагировать», - сказал Кумар Аксакалов.

Аким области поручил инспекторам аппарата проверить работу по исполнению вопросов граждан с выездом на места и постоянно вести мониторинг интернет-ресурсов местных исполнительных органов.

Работа сайтов госорганов уже неоднократно критиковалась акимом области. Недавно на заседании межведомственной комиссии по профилактике коррупционных правонарушений Кумар Аксакалов еще раз подчеркнул, что вся информация о работе местной власти должна отражаться на интернет-ресурсах.