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На Байконуре третьи сутки откачивают воду с улиц и дорог

2 Марта 2018 01:50 664
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На Байконуре третьи сутки откачивают воду с улиц и дорог

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В городе Байконуре обстановка с подтоплением дворов и улиц остается по-прежнему серьезной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Если центральные улицы космического городка почти осушены, то в 7 микрорайоне города,  который находится в низине, уровень воды  уменьшен незначительно, хотя работы ведутся круглосуточно, сообщили в городской администрации.

Причиной такой ситуации специалисты называют глубокое промерзание грунта и отсутствие в городе ливневой системы, в наличии  которой городские коммунальные службы не нуждались многие десятилетия из-за малого количества осадков.

Сотрудники предприятий жилищного хозяйства и горводоканала продолжают откачку воды во дворах и на участках дорого города, в работах задействовано два автомобиля с насосами и три мотопомпы.

Между тем, в городской администрации состоялась тренировка представителей специального управления системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории города Байконура и членов межведомственной оперативной группы (МОГ) по контролю за паводковой обстановкой на реке Сырдарья.

Как сообщили члены МОГ, силы и средства спецуправления готовы к противопаводковым мероприятиям. Для контроля состояния паводковой обстановки на реке Сырдарья налажено взаимодействие с департаментом по ЧС Кызылординской области МВД РК.

 

 

 

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Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
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Сара Кабикызы

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