На Байконуре начался отсчет заключительного этапа предстартовой подготовки экипажей МКС 51/52 

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Основной и дублирующий экипажи космического корабля «Союз МС-04», прибывшие на Байконур 5 апреля 2017 года, провели традиционную церемонию поднятия флагов, означающую выход на «финишную прямую» предстартовой подготовки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На площадке перед гостиничным комплексом «Космонавт», где космонавты и астронавты живут и тренируются две недели перед стартом, флаг России поднял Фёдор Юрчихин, Джек Фишер и Рэндолф Брезник подняли американский флаг, подъем государственного символа Республики Казахстан провел Сергей Рязанский.

Тем временем на космодроме начата заправка транспортного пилотируемого корабля (ТПК) компонентами топлива и сжатыми газами. После заправки корабль будет доставлен в монтажно-испытательный комплекс (пл.254) и установлен в стапель для проведения дальнейших предстартовых работ, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» с экипажем 51/52 длительной экспедиции на МКС запланирован на 20 апреля 2017 года в 13:45 по времени Астаны с Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур.







