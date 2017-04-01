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На Байконуре начался отсчет заключительного этапа предстартовой подготовки экипажей МКС 51/52

На Байконуре начался отсчет заключительного этапа предстартовой подготовки экипажей МКС 51/52
8 Апреля 2017 12:05 320

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Основной и дублирующий экипажи космического корабля «Союз МС-04», прибывшие на Байконур 5 апреля 2017 года, провели традиционную церемонию поднятия флагов, означающую выход на «финишную прямую» предстартовой подготовки, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

На площадке перед гостиничным комплексом «Космонавт», где  космонавты и астронавты живут и тренируются две недели перед стартом, флаг России поднял Фёдор Юрчихин, Джек Фишер и  Рэндолф Брезник  подняли американский флаг, подъем государственного символа Республики Казахстан провел Сергей Рязанский.

Тем временем на космодроме начата  заправка транспортного пилотируемого корабля (ТПК)  компонентами топлива и сжатыми газами. После заправки корабль будет доставлен в монтажно-испытательный комплекс (пл.254) и установлен в стапель для проведения дальнейших предстартовых работ, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» с экипажем 51/52 длительной экспедиции на МКС запланирован на  20 апреля 2017 года в 13:45 по времени Астаны с Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур.


На Байконуре начался отсчет заключительного этапа предстартовой подготовки экипажей МКС 51/52 
На Байконуре начался отсчет заключительного этапа предстартовой подготовки экипажей МКС 51/52 
На Байконуре начался отсчет заключительного этапа предстартовой подготовки экипажей МКС 51/52

 

Ключевые слова: Освоение космоса,
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