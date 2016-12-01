На 96,3 млн тенге продали продукцию на сельхозярмарке в Шымкенте 

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Итоги двухдневной ярмарки сельхозтоваропроизводителей подвели в Шымкенте, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Продано продукции на 96,3 млн тенге за два дня проведения ярмарки сельхозпроизводителей. 167 тонн товаров представили более 30 аграриев Южного Казахстана. Все, что было на прилавках, продавали на 15-20% дешевле, чем в обычные дни можно купить на базарах города. В итоге шымкентцы купили 62 тонны мясной продукции, 15,5 тонн картофеля, 106 тонн других овощей, 5 тонн молочной продукции, тонну верблюжьего молока, 2 тонны рыбы, 4 тонны сухофруктов, 10 тысяч яиц и 9 тонн других товаров.







В акимате города отмечают, что ярмарка состоялась благодаря успешной реализации ряда государственных программ. Так, в этом году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 415,8 млрд тенге. Объем инвестиций в сельское хозяйство составил 9,8 млрд тенге. В этом году собрано 676 тыс тонн зерновых, урожайность составила 26 центнера с гектара.



