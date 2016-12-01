На 7 млрд тенге привлекли инвестиции в Ордабасинском районе ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Ставку на сельское хозяйство делают в Ордабасинском районе ЮКО, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В сфере сельского хозяйства в этом году произведено продукции на 26 млрд 870 млн 900 тенге. Эта цифра впечатляет, рассказывает аким Ордабасинского района Алмасбек Мамытбеков. В этом году было освоено 31 130 га поливных земель, закуплено 55 единиц техники. Активно в районе развивают новые технологии. Так, капельное орошение внедрено на 688 гектарах, современные теплицы построены на 7,18 га.



Уделяют внимание и развитию животноводства. В районе закуплено 1388 крупнорогатого скота по государственной программе «Сыбага», 4413 овец приобрели благодаря программе «Алтын асык», а 741 племенная лошадь была закуплена по программе «Кулан». Объем сельхозпродукции составил 5 833 000 тыс тенге.

Алмасбек Мамытбеков рассказал, что в этом году привлечено инвестиций на 7 млрд 177 млн 400 тыс тенге. Немало внимание уделялось проблеме обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях. Так, если в первые годы независимости в районе было 17 детских садов, то сейчас их 40, причем 25 из них частные. Кроме того, успешно работают 21 мини-центр при школах. Всего дошкольным образованием охвачены 6375 детей.