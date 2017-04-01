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На 62 участках дорог Восточного Казахстана возможны переливы воды

На 62 участках дорог Восточного Казахстана возможны переливы воды
10 Апреля 2017 18:43 227

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Исходя из анализа прошлых лет, на дорогах республиканского значения в ВКО, на 62 участках, имеется вероятность переливов и недостаточная пропускная способность на 35 водопропускных трубах, сообщил сегодня директор Восточно-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Нурлан Омирбаев на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава ведомства подчеркнул, что весь необходимый запас дорожно-строительных материалов заготовлен.

По словам Омирбаева, в связи с подтоплением паводковыми водами аварийного моста через реку Мукур на автодороге «Семей-Кайнар» 31 марта вводилось ограничение движения на участке с 8 по 166 км (Мост будет ремонтироваться, уже готова ПСД).

«В общей сложности, переливы через дорогу «Семей-Кайнар происходили на трех участках - на 12 км, 32 км и 27 км.  Неделю назад переливы прекратились.

Переливы через автодорогу «Усть-Каменогорск-Семей» произошли 31 марта на двух участках - 141 и 146 км. Второго апреля переливы прекратились. Но в результате переливов на участке 141 км +200 км размыта левая сторона обочины, длиной 50 метров. На данный момент обочина восстановлена, но на 141 км +100 размыты выходной оголовок и 3 звена одноочковой тюбинговой трубы. Ведутся восстановительные работы», - рассказал руководитель  филиала «КазАвтоЖол».

Что касается противопаводковых работ на дорогах областного значения, то полную информацию о текущем состоянии предоставил и.о. руководителя Мурат Мусатаев. По его данным, сейчас в регионе наблюдается интенсивное снеготаяние. По оценкам специалистов в регионе определены 17 паводкоопасных участков и 72 участка, где возможны переливы через местные автодороги.

К примеру, как уже сообщал «Казинформ» сегодня утром, в Бескарагайском районе река Иртыш затопила трассу «Семей-Долонь», дорогу закрыли для всех видов транспорта. Глубина перелива составила 10-15 сантиметров, ширина 20 метров. Ближайший населенный пункт - село Бирлик - находится в километре. Затем переливы прекратились. Во время перелива водители объезжали опасный участок через автодорогу «Семей - Бескарагай - Долонь». Воду откачали. Руководитель областного ведомства сообщил, что все работы по восстановлению размытого участка должны завершиться сегодня вечером.

 

 

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Транспорт, Погода,
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