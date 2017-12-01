На 5 млн тенге помогли нуждающимся волонтеры из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Волонтерская группа «Жүректен жүрекке» отметила свое трехлетие, проведя благотворительный вечер «Ақтөбенің аялы алақаны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На вечер были приглашены 220 человек из дома престарелых, дома матери, детских домов семейного типа Хромтауского, Хобдинского, Мартукского, Шубаркудукского районов, малообеспеченные граждане. В ходе мероприятия всем нуждающимся были вручены сертификаты от спонсоров на оказание бесплатных услуг от предприятий города на общую сумму 600 тысяч тенге.







«Мы вышли с предложением об оказании спонсорской помощи к предприятиям города и неравнодушным гражданам. Таких оказалось немало. К примеру, стоматологии выдали бесплатный сертификат на оказание услуг для пенсионеров из дома престарелых, для 6 детей с диагнозом ДЦП будут предоставлены бесплатные услуги солевой шахты, для матерей одиночек выданы бесплатные сертификаты на посещение салонов красоты», - рассказал руководитель волонтерской группы «Жүректен жүрекке» Алишер Садык.

По словам молодого человека, волонтерская группа была основана в 2014 году 17-летней актюбинкой, учившейся в колледже, Аминой Жылкыбаевой. Сейчас она в Алматы, однако ее доброе дело получило свое дальнейшее развитие.

«В начале в группе состояли 17 человек, сейчас наши ряды расширились до 100 человек, это не только молодежь, волонтерами стали представители различных профессий. Самому молодому из нас 15 лет, самому старшему - 50. За 3 года работы мы смогли собрать и оказать помощь на общую сумму в 5 млн тенге. И мы не планируем останавливаться», - сказал А.Садык.





